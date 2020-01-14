14 января 2020, 13:07
Вокалист группы Animal ДжаZ попал в ДТП под Ульяновском
Вокалист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий стал участником серьезного ДТП в Ульяновской области в минувший понедельник, 13 января. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Автомобиль, в котором находились Красовицкий и его коллега по группе, клавишник Александр Заранкин, занесло на заснеженной дороге. Отмечается, что машина артиста серьезно повреждена.
Как сообщил портал «Дни.ру», сами музыканты чудом не пострадали.
«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят», — написал Красовицкий в своем Instagram и попрощался с автомобилем. Также он успокоил поклонников группы сообщением, что тур продолжается.
Петербургской рок-группе Animal ДжаZ в нынешнем году исполнится 20 лет. На их счету более 10 альбомов. Кроме основного проекта, Александр Красовицкий работает в проектах Zero People и Lemurianz.