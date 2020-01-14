Вокалист группы Animal ДжаZ попал в ДТП под Ульяновском

Автомобиль, в котором находились Красовицкий и его коллега по группе, клавишник Александр Заранкин, занесло на заснеженной дороге. Отмечается, что машина артиста серьезно повреждена.

Как сообщил портал «Дни.ру», сами музыканты чудом не пострадали.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят», — написал Красовицкий в своем Instagram и попрощался с автомобилем. Также он успокоил поклонников группы сообщением, что тур продолжается.

Петербургской рок-группе Animal ДжаZ в нынешнем году исполнится 20 лет. На их счету более 10 альбомов. Кроме основного проекта, Александр Красовицкий работает в проектах Zero People и Lemurianz.