Эксклюзив 28 ноября 2023, 12:27 Музыкант Али Хан опроверг информацию об избиении в Москве Музыкант Али Хан рассказал, что в драке в ресторане в Москве пострадала его жена Скриншот / YouTube

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Финалист музыкального проекта «Место под солнцем» Руслан Алиханов, известный как Али Хан, опроверг информацию об избиении в ресторане Levantine в центре Москвы. Реальной жертвой драки оказалась его жена, сообщил артист «360».

«Мы с супругой находились на дне рождении в ресторане, проводили время на танцполе, где была и обидчица супруги», — рассказал он.

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По словам артиста, незнакомая девушка вела себя очень активно, чем создавала дискомфорт другим посетителям. Супруга музыканта сделала ей замечание, но та ответила агрессией.

«Она начала грубить, жена не стала конфликтовать, отвечала вежливо, та показывала „факи“ и ударила локтем. После этого супруга хотела ответить, но получила повторный — в нос кулаком», — добавил Алиханов.

По его словам, у жены пошла кровь, она почти потеряла сознание. Тогда Алиханов пошел разбираться с супругом обидчицы, дальше словесной перепалки дело не дошло. Артист вместе с женой поехали в больницу снимать побои. Они написали заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственности нападавшую.

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Сегодня днем в СМИ появилась информация о том, что в ресторане подрался Алиханов. Однако сам музыкант заявил, что не получал никаких травм.