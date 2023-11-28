Происшествия 28 ноября 2023, 10:36 Участника шоу «Место под солнцем» избили в центре Москвы Mash: участника шоу «Место под солнцем» Али Хана избили в ресторане в Москве РИА «Новости»

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Финалист музыкального проекта «Место под солнцем» Руслан Алиханов, известный как Али Хан, стал жертвой нападения в ресторане Levantine в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, после возникшего в заведении конфликта музыканта избили. Руслан обратился в полицию, участников драки забрали в отделение для выяснения обстоятельств. Началась проверка.

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Али Хан известен не только участием в шоу «Место под солнцем», но и работой в музыкальных клипах известных исполнителей, таких как Клава Кока, Hammali&Navai и других.

Ранее чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу около ресторана в Москве. Предположительно, он поссорился с несколькими гостями заведения. Пострадали четыре человека.