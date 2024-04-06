Знаменитости 06 апреля 2024, 08:42 Музыкальный критик раскрыл имя артиста, ставшего музой для Игоря Крутого Критик Бабичев: новой музой Игоря Крутого стал Димаш Кудайберген Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Певец Димаш Кудайберген успешно сотрудничал с композитором Игорем Крутым и стал для него музой. Это было выгодное партнерство для обеих сторон, так как продюсер смог раскрыться как автор классических композиций, сообщил News.ru музыкальный критик и Евгений Бабичев.

«Эти песни не стали суперхитами, но это как Фредди Меркьюри, который отошел от рок-музыки к оперному исполнению и нашел свою музу Монтсеррат Кабалье», — пояснил он.

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По словам Бабичева, композитор благодаря казахскому артисту смог бросить себе новый вызов, а также поэкспериментировать в непривычном жанре.

Критик отметил, что «Димаш появился к месту», так как их сотрудничество с Крутым продлилось несколько лет.

Певец Димаш Кудайберген пропал из публичного поля после начала СВО. В 2019 году певец выпустил первый студийный альбом ID. Спустя некоторое время артист представил концертную программу ARNAU, в которую включил несколько работ Крутого.

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