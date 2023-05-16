Знаменитости 16 мая 2023, 14:08 Мужа Нюши заподозрили в использовании схемы Блиновской и Лерчек — СМИ Shot: мужа Нюши Сивова заподозрили в неуплате налогов Соцсети

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Активисты из «Зова народа» попросили главу СК РФ Александра Бастрыкина провести проверку в отношении мужа певицы Нюши — Игоря Сивова. Он в интернете известен как организатор ретритов и тренер по энергодыханию. Общественники попросили проверить его на неуплату налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все дело в том, что свои услуги Сивов предлагает подписчикам чуть меньше чем за миллион рублей. Он обещает, что каждый участник за эти деньги сможет «стать творцом своей жизни». Также его клиент должен после ретритов стать богатым и здоровым.

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Тренинги муж Нюши проводит всегда в интересных и дорогих местах. Например, на Мальдивах. В этом году он планирует работать на Бали, в Омане, Турции и Великобритании. По словам Сивова, клиенты с помощью его практик смогут расслабиться, полюбить себя, услышать свой внутренний голос и войти в глубины подсознания.

Общественники считают, что Следственный комитет должен проверить, есть ли у супруга певицы долги перед налоговой. Накануне стало известно, что мужу блогера Елены Блиновской — Алексею — предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сама основательница так называемых марафонов по исполнению желаний находится сейчас под домашним арестом.