Муж Лопыревой оказался в списке уволенных чиновников правительства Коми

Муж российской телеведущей и модели Виктории Лопыревой Игорь Булатов начал 2022 год с того, что остался без работы. Его отправили в отставку вместе с другими членами правительства Коми.

Решение об этом принял глава региона Владимир Уйба. Свое решение он объяснил стратегическими задачами развития Коми, которые нужно будет решать уже новому правительству. В первую очередь речь идет о диверсификации экономики и реализации программы социально-экономического развития региона.

Там отметили, что руководитель связал решение «со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде».

Как уточнила teleprogramma, Игорь Булатов занимал пост первого заместителя председателя правительства Коми. Этот пост он занял в ноябре 2020 года. Ни Лопырева, ни ее супруг новости о роспуске правительства региона никак не прокомментировали.