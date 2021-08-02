Российские блогерши разозлили пользователей Instagram снимками из горящей Турции

Российские блогеры, приехавшие отдыхать в Турцию, разозлили пользователей соцсетей своими фото на фоне лесных пожаров. Попытки острить в подписях к своим снимкам вызвали у людей негодование.

Отличилась, в частности, модель и телеведущая Виктория Лопырева. На одном из опубликованных фото она стоит в море в розовом купальнике, а за спиной видны дымящиеся горы.

«Я такая горячая, что аж все вокруг горит», — написала она в описании к посту.

Затем, видимо, под давлением гневных комментариев Лопырева удалила эту подпись.

«Лишь бы хайпануть, животные сгорают заживо, а они жопы свои ставят», — возмутилась одна из подписчиц модели.

С ней согласились и другие пользователи.

«За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения», «Сзади горят леса, а вы говорите — красиво? Ничего не смущает?» — написали в обсуждении к снимку.

«Запах гари есть?» — поинтересовался еще один пользователь.

Попыталась пошутить о лесных пожарах еще одна блогерша — Ирина Ваймер. Она опубликовала сразу несколько фото на фоне своего отеля, за которым поднимаются клубы дыма.

«Тупо по „горящей“ путевке праздную свои 22 года», — написала Ваймер в описании к снимкам.

После критики девушка не стала редактировать пост, а просто закрыла комментарии к нему, предварительно удалив все записи своих подписчиков.

Лесные пожары начались в Турции в конце июля. Очаги возгораний находятся недалеко от туристических городов. Тушением занимаются 15 вертолетов. Накануне местные СМИ сообщили, что ответственность за поджоги лесов в стране вяла на себя организация «Дети огня», которая признана в Турции террористической.