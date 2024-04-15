Знаменитости 15 апреля 2024, 11:53 Муж блогера Лерчек подал иск о разделе имущества на 1,1 млрд рублей Суд Москвы принял иск мужа блогера Лерчек о разделе имущества на 1,1 млрд рублей РИА «Новости»

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Супруги Валерия и Артем Чекалины начали делить совместно нажитое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дату и время рассмотрения дела пока не назначили. Иск рассмотрит Симоновский районный суд Москвы.

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По данным Telegram-канала Shot, пара разделит имущество, которое включает машину марки Bentley Continental GT 2021 года. Ее стоимость составила около 30 миллионов рублей.

Журналисты уточнили, что общая сумма иска супруга к блогерше доходит до 1,1 миллиарда рублей.

Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, обратилась в суд с требованием о разводе с супругом спустя две недели, как следствие прекратило последнее уголовное дело против семьи. Недавно блогер призналась в соцсетях, что решение о разводе стало самым сложным в ее жизни.