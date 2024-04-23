Знаменитости 23 апреля 2024, 11:18 Муж Блиновской пожаловался на принуждение к разрыву военного контракта Shot: муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на попытки разорвать контракт Соцсети

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Муж блогерши Елены Блиновской Алексей заявил, что его принуждают покинуть зону СВО, разорвав военный контракт. Он направил жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Обращение бизнесмена опубликовал Telegram-канал Shot.

Муж «королевы марафонов» закупил на 50 миллионов рублей дроны для нужд российской армии, а сейчас, находясь в составе Донецкого корпуса, занимается их сборкой и доставкой в воинские подразделения.

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Однако Блиновский пожаловался на давление со стороны сотрудников СК: с ним пытаются разорвать контракт. Он назвал их действия незаконными и заявил, что его навыки чрезвычайно полезны фронту.

«Сейчас главная цель — под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом», — подчеркнул Блиновский.

Контракт с министерством обороны бизнесмен заключил около месяца назад. Деятельность Блиновского на фронте должна облегчить условия содержания под арестом его жены Елены. Дома у пары осталось четверо детей.