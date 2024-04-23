23 апреля 2024, 11:18
Муж Блиновской пожаловался на принуждение к разрыву военного контракта
Shot: муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на попытки разорвать контракт
Муж блогерши Елены Блиновской Алексей заявил, что его принуждают покинуть зону СВО, разорвав военный контракт. Он направил жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Обращение бизнесмена опубликовал Telegram-канал Shot.
Муж «королевы марафонов» закупил на 50 миллионов рублей дроны для нужд российской армии, а сейчас, находясь в составе Донецкого корпуса, занимается их сборкой и доставкой в воинские подразделения.
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Однако Блиновский пожаловался на давление со стороны сотрудников СК: с ним пытаются разорвать контракт. Он назвал их действия незаконными и заявил, что его навыки чрезвычайно полезны фронту.
«Сейчас главная цель — под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом», — подчеркнул Блиновский.
Контракт с министерством обороны бизнесмен заключил около месяца назад. Деятельность Блиновского на фронте должна облегчить условия содержания под арестом его жены Елены. Дома у пары осталось четверо детей.
Блогеры
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