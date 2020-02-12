Скандал таксиста с москвичкой, которая обзывалась и требовала отвезти ее сию секунду к месту, где ее «ждут люди», прокомментировал заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. Он назвал ее неадекватной и объяснил, куда уходят деньги «за ожидание».

Фитнес-тренер из Москвы устроила истерику и отказалась платить за ожидание лишние 57 рублей. «Вези, мразь, меня люди ждут», — кричала девушка на видео, которое разошлось по соцсетям.

Эксперт отметил, что девушка абсолютно неадекватна, а такси вообще-то не должно стоить 100 рублей, а должно быть дороже общественного транспорта раза в два.

«У нас нет никаких трудовых отношений для такси. Та компания, которая предоставляет машину и оформляет заказ, не несет ответственности ни за что. Они все свалили на этого водителя. Кнопку он нажал, еще что-то там… Да, но спросить с него нельзя. Он гражданин другого государства. Он завтра сядет в поезд и уедет. А вот эта девушка вела себя неадекватно, оскорбляла человека. Хотя в ответ он ей не сказал ни слова. Она невменяема. Таких людей надо вышвыривать из машины, как только начинаются крики и истерика. Потому что водитель — это человек, который отвечает за вашу безопасность. И когда его начинают обзывать, соответственно, нужно применять какие-то адекватные действия», — подчеркнул Попков.

По мнению эксперта, увеличение стоимости поездки за счет «времени ожидания» — это хитрость не таксистов, а агрегаторов. Он рассказал, что система агрегаторов выстроена так, что компания обманывает водителя в день на 100-200 рублей, и от того, что он включит ожидание раньше, ни копейки с этого не получит. Именно поэтому таксисты злятся, и не хотят ждать, даже с учетом «капающих денег».

Кроме того, неофициально внутри агрегаторов есть штрафные системы для водителей, если клиент нажалуется, например, на грязный салон или на «неадекватного водителя». Такие истории не редкость. Могут оштрафовать до тысячи рублей.

Скандальное видео было опубликовано в соцсетях и вызвало волну негатива в отношении девушки.