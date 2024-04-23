Знаменитости 23 апреля 2024, 18:51 «Может стать заложником одной роли». Критик предупредил Кологривого о карьерном риске Кинокритик Шнейдеров предупредил Кологривого о риске стать заложником одной роли Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Никита Кологривый, который исполнил роль Кощея в сериале «Слово пацана», может превратиться в актера одной роли. Такое мнение высказал кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров в беседе с порталом NEWS.ru. Он выразил опасения относительно того, что участие артиста в новом фильме «Любовь зла», где он снова играет отрицательного персонажа, может закрепить за ним этот образ.

Критик отметил актерский талант Кологривого в «Слове пацана». По его мнению, на данный момент это единственная работа, которая принесла артисту столь шумный успех.

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«Не исключено, что он может стать заложником одной роли. Но здесь вопросы даже не к самому Кологривому, а к продюсерам и режиссерам. Такое бывает, когда они начинают эксплуатировать либо типаж, либо одну удачно сыгранную роль», — пояснил Шнейдеров

Критик посоветовал агентам актера искать для него разнообразные проекты, чтобы образ отрицательного персонажа не сказался негативно на его карьере.

Шнейдеров также привел примеры советских актеров, таких как Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов, которые стали заложниками своих успешных ролей. Особенно трудным было для Никулина избавиться от комедийного образа, который стал его визитной карточкой. А вот Вицин и Моргунов так и не смогли этого сделать, отметил критик.

Кроме того, Шнейдеров высказался о недавнем инциденте с участием Кологривого, когда тот устроил дебош в баре в Новосибирске. По мнению кинокритика, такие ситуации не редкость среди знаменитостей, и это не должно сильно влиять на карьеру актера.