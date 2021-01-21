«Может и гвоздь забить»: Жена Малинина рассказала о хозяйственности певца

Жена известного российского певца Александра Малинина Эмма рассказала, что карантин пошел только на пользу их семье. По ее словам, супруги нашли много положительного в незапланированных «каникулах».

О позитивных моментах вынужденной самоизоляции Эмма Малинина рассказала в интервью WomFire.

Женщина рассказала, что обнаружила и хозяйственные таланты супруга. Она отметила, что Малинин «может и гвоздь забить, и починить что-то, и справиться с любыми бытовыми вопросами», что было очень кстати.

«И это было очень кстати, потому что из-за жесткого карантина, когда ты не имеешь права поселить у себя чужих людей, нам пришлось отказаться от привычных помощников и делать все самим. Так что мы проявили чудеса изобретательности, терпения, включили организаторские способности, вспомнили навыки», — рассказала Малинина.

Она также добавила, что им пришлось по-новому изучать друг друга — научиться общаться, проявляя деликатность, чтобы не задеть партнера. «Мне кажется, мы выросли в этом карантине как супруги, как пара», — констатировала жена певца.

По словам Малининой, во время самоизоляции проявились кулинарные таланты членов семьи. В частности, ее супруг «готовил горячее — жарил картошку с грибами, готовил мясо и лепил пельмени». Сама же Эмма попробовала рецепты разных супов. Ими женщина делилась на своей странице в Instagram.

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