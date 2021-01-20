Лера Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске после выздоровления от ковида

Наступивший 2021 год начался для телеведущей Леры Кудрявцевой с череды проблем со здоровьем. В начале января она переболела коронавирусной инфекцией, а сегодня оказалась в инвалидной коляске. Видео из больницы телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как санитар больницы везет Кудрявцеву на инвалидной коляске по коридору. После появляется коллаж из фотографий с приема у врача. Саундтреком к ролику стала песня «Остров невезения».

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?» — подписала свое видеопослание телеведущая.

Сегодня она планировала вернуться на работу после выздоровления от ковида. Но теперь еще несколько дней останется на больничном. Пользователи в комментариях пожелали Кудрявцевой скорейшего выздоровления. Часть подписчиков не исключила, что телеведущую сглазили недоброжелатели.