Знаменитости 18 апреля 2024, 16:27 Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу Мосгорсуд оставил в силе штраф Макаревичу за нарушение закона об иноагентах Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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В Московском городском суде признали законным штраф для музыканта Андрея Макаревича*. Он обвиняется в нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что музыкант пытался оспорить назначенный ему штраф в размере 35 тысяч рублей, но Мосгорсуд оставил постановление Симоновского районного суда без изменения, не удовлетворив апелляционную жалобу заявителя.

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В итоге лидеру группы «Машина времени» придется заплатить 35 тысяч рублей административного штрафа за нарушение закона об иноагентах.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин попросил Минкультуры России лишить Макаревича* звания народного артиста. Он напомнил, что проживающий за границей музыкант критикует СВО.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.