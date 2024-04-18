18 апреля 2024, 16:27
Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу
Мосгорсуд оставил в силе штраф Макаревичу за нарушение закона об иноагентах
В Московском городском суде признали законным штраф для музыканта Андрея Макаревича*. Он обвиняется в нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Там уточнили, что музыкант пытался оспорить назначенный ему штраф в размере 35 тысяч рублей, но Мосгорсуд оставил постановление Симоновского районного суда без изменения, не удовлетворив апелляционную жалобу заявителя.
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В итоге лидеру группы «Машина времени» придется заплатить 35 тысяч рублей административного штрафа за нарушение закона об иноагентах.
Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин попросил Минкультуры России лишить Макаревича* звания народного артиста. Он напомнил, что проживающий за границей музыкант критикует СВО.
* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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