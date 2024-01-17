Общество 17 января 2024, 12:00 Минкультуры попросили лишить Макаревича звания народного артиста РФ Глава ФПБК Бородин попросил Минкультуры лишить званий Макаревича РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры РФ с требованием лишить звания народного артиста лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан в России иноагентом). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бородин заявил, что живущий за рубежом Макаревич критикует спецоперацию. В одном из интервью он заявил, что якобы кормил весь СССР на средства от продажи билетов на концерты «Машины времени». Сейчас музыкант находится на пенсии и получает около 60 тысяч рублей.

Реклама

Общественники хотят, чтобы званий народного и заслуженного артиста лишили всех, кто покинул Россию после начала СВО и порочат свою страну из-за границы. В ФБПК рассчитывают, что министр культуры Ольга Любимова представит эту инициативу на рассмотрение депутатов Госдумы.

В сентябре Макаревич ликвидировал ИП, под которым с 2004 года работал в России.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.