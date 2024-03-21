Знаменитости 21 марта 2024, 17:21 Мосгорсуд оставил в силе штраф Моргенштерну Мосгорсуд отклонил жалобу Моргенштерна на штраф в размере 40 тысяч рублей РИА «Новости»

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Московский городской суд оставил в силе решение о штрафе в 40 тысяч рублей для Алишера Моргенштерна*. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Савеловского суда Москвы. Рэпер Моргенштерн* все же будет обязан выплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

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«Постановление Савеловского районного суда оставлено без изменения, жалоба заявителя без удовлетворения», — отметили в суде.

Суд в Москве оштрафовал Алишера Моргенштерна* в январе текущего года за отсутствие маркировки иноагента. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей. Представитель артиста подчеркнула, что тот не согласен с содержанием протокола и намерен его оспорить.

Поселившийся в Дубае Моргенштерн* заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но слишком боится последствий.

*признан иностранным агентом на территории России