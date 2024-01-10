Знаменитости 10 января 2024, 10:37 Моргенштерн получил очередной иноагентский штраф Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Pres

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Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в Telegram-канале. Решение вынес Савеловский суд Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей», — огласила решение судья Марина Арсеньева.

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Представитель Моргенштерна* подчеркнула, что сам рэпер не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Она призвала прекратить производство по делу или назначить артисту минимальное наказание.

В ноябре прошлого года рэпера оштрафовали за то, что он не предоставил отчет о доходах и расходах в Минюст России. Такие сведения должны предоставлять все россияне со статусом иностранного агента.

Об артисте высказывался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он признался, что плохо знаком с творчеством Моргенштерна* и не является поклонником его творчества.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.