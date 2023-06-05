Знаменитости 05 июня 2023, 09:06 Моргенштерна предупредили о возможном открытии уголовное дела против него ТАСС: на Моргенштерна могут открыть уголовное дело из-за его публикаций в Telegram РИА «Новости»

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Следственные органы могут привлечь обвиняемого в нарушении правил деятельности иноагента рэпера Алишера Моргенштерна* к уголовной ответственности. Это произойдет в том случае, если исполнитель дважды получит административное наказание, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Первый протокол об административном нарушении в отношении музыканта рассмотрят в Савеловском суде Москвы в конце июня. Речь идет о ситуации, когда рэпер в своих публикациях в Telegram не сделал пометку, что он является иностранным агентом.

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«В том случае, если судом он будет признан виновным, а это решение вступит в силу, и в течение года на него повторно будет составлен аналогичный протокол, правоохранители будут иметь все законные основания для возбуждения уголовного дела», — заявил собеседник агентства.

Речь идет о статье УК РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года». В этом случае Моргенштерн* может получить до двух лет лишения свободы и штраф от 300 тысяч рублей.

Представитель правоохранительных органов добавил, что Савеловский суд в первом административном протоколе рассмотрит два материала, которые появились в Telegram-канале исполнителя. Сам Моргенштерн* свою вину не признает.

* Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.