Знаменитости 23 мая 2023, 16:13 Нарушения нашли в составленном протоколе на рэпера Моргенштерна Адвокат Жорин: уехавший из России Моргенштерн не мог нарушить закон об иноагентах в Москве РИА «Новости»

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Ставший фигурантом административного дела о нарушении правил о деятельности иностранных агентов рэпер Алишер Моргенштерн* не признал вину, а сам протокол составлен с нарушениями. Об этом в комментарии ТАСС заявил представляющий интересы артиста адвокат Сергей Жорин.

Защитник пояснил, что указанные в административном протоколе обстоятельства не соответствуют действительности, а значит, и сам документ становится незаконным. В качестве примера адвокат указал, что в качестве места правонарушения артиста указана Москва, хотя Моргенштерн* покинул Россию в феврале 2023 года.

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«Он не мог специально прилететь в Москву, чтобы совершить административное правонарушение и уехать назад. Это легко доказать с помощью запроса в Федеральную пограничную службу», — заявил Жорин.

Адвокат добавил, что это не единственное нарушение, допущенное в протоколе, составленном на его подзащитного.

Материалы административного дела против рэпера Алишера Моргенштерна* поступили для рассмотрения в Савеловский суд Москвы.

Там сообщили, что артиста уличили в отсутствие маркировки иностранного агента в созданных и распространенных им материалах. Максимальная сумма наказания для физических лиц составляет штраф в размере 50 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей для организаций.

* Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.