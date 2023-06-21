Знаменитости 21 июня 2023, 11:18 Моргенштерна оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях Суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсети Соцсети

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Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей. Причиной стало нарушение музыкантом деятельности иностранного агента, написала газета «Известия».

Протокол о нарушении деятельности иноагента составили на рэпера еще в мае 2023-го. Министерство юстиции России признало Моргенштерна* иноагентом 6 мая 2022 года. Поводом для этого стало размещение им в соцсетях материалов, которые были направлены «на формирование негативного мнения среди общества на ведение политики в России».

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Исполнитель подавал апелляцию на это решение, но суд отклонил его просьбу. СМИ в начале июня написали, что на Моргенштерна* могут завести уголовное дело. Это произойдет, если он два раза получит административное наказание.

Также Савеловский суд оштрафовал лидера движения «Гражданское общество» Михаила Светова** на 40 тысяч рублей за то, что он не указал свой статус иногагента в одном из видео на платформе YouTube. Об этом сообщил ТАСС.

* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.

** Михаил Светов признан иностранным агентом на территории России.