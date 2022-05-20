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    20 мая 2022, 17:21

    Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

    Суд Набережных Челнов оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

    Оксана Кириллова

    Набережночелнинский городской суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (внесен в список иноагентов Минюстом России) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Сам музыкант на заседание по административному делу не явился.

    Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

    Моргенштерна обвинили в незаконной рекламе «наркотических средств» (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ).

    Как сообщалось ранее, речь шла о клипах на песни «Новая Волна», El Problema и Yung Hefner. Сегодня в рамках дела были допрошены ботаник и лингвист, написал «Бизнес online».

    Адвокат Сергей Жорин рассказал ТАСС, что не увидел необходимости в личном присутствии рэпера в суде из-за очевидности итогов заседания. По словам защитника, суд сперва не принял к производству материал об административном нарушении, а когда этот же материал подали повторно, принял и назначил дату рассмотрения. После этого «все стало понятно».

    «Суд сначала увидел нарушения, а потом по каким-то причинам перестал их видеть», — заключил Жорин.

    Он напомнил, что ранее московский суд отклонил 12 различных ходатайств защиты Моргенштерна.