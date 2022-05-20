Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Набережночелнинский городской суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (внесен в список иноагентов Минюстом России) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Сам музыкант на заседание по административному делу не явился.

Моргенштерна обвинили в незаконной рекламе «наркотических средств» (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ).

Как сообщалось ранее, речь шла о клипах на песни «Новая Волна», El Problema и Yung Hefner. Сегодня в рамках дела были допрошены ботаник и лингвист, написал «Бизнес online».

Адвокат Сергей Жорин рассказал ТАСС, что не увидел необходимости в личном присутствии рэпера в суде из-за очевидности итогов заседания. По словам защитника, суд сперва не принял к производству материал об административном нарушении, а когда этот же материал подали повторно, принял и назначил дату рассмотрения. После этого «все стало понятно».

«Суд сначала увидел нарушения, а потом по каким-то причинам перестал их видеть», — заключил Жорин.

Он напомнил, что ранее московский суд отклонил 12 различных ходатайств защиты Моргенштерна.