Моргенштерн вновь попал под административное дело за пропаганду наркотиков в клипах

В Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах на песни «Новая Волна», El Problema и Yung Hefner. Материалы уже передали в суд, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Факт правонарушения подтвердили результаты лингво-ботанической экспертизы — она показала, что по краям татуировки на груди рэпера изображено похожее на коноплю растение.

Специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы нашли в клипах «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха».

В пресс-службе Набережночелнинского городского суда ТАСС подтвердили поступление административного материала в отношении Моргенштерна. Дело пока не назначено к рассмотрению, но уже передано судье.

Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что изначально заявление в полицию поступило по поводу песен Моргенштерна, но в них экспертиза не обнаружила пропаганды наркотиков.

Летом 2021 года Моргенштерна уже признавали виновным в пропаганде наркотических средств в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей. Тогда дело рассматривал московский суд.