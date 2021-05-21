Моргенштерн представил новый альбом совместно с Atlantic Records

Рэпер Моргенштерн выпустили новый альбом «Million Dollar: Happiness». Он утверждает, что получил за работу миллион долларов. Об этом сообщила НСН.

В названии содержится отсылка к альбому рэпера Pharaoh по названием «Million Dollar Depression». Пластинка вышла при поддержке лейбла Atlantic Records Russia. Его глава Бахтияр Алиев также подтвердил, что Моргенштерн заработал миллион долларов.

В первый час после выхода альбом набрал 2,9 миллиона прослушиваний.

Ранее представитель защиты Моргенштерна заявил, что информация о наличии пропаганды наркотиков в клипах рэпера не соответствует действительности. Экспертиза, которую провели в рамках административного дела, это не подтвердила. Адвокат подчеркнул, что речь идет о независимом исследовании, которое проводила доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Шульга. Она сделала его по просьбе защиты Моргенштерна.

«Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства», — отметил юрист.