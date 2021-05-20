Пропаганду наркотиков не нашли в клипах Моргенштерна

Представитель защиты Моргенштерна заявил, что информация о наличии пропаганды наркотиков в клипах рэпера не соответствует действительности. Экспертиза, которую провели в рамках административного дела, это не подтвердила.

Об этом Жорин рассказал ТАСС.

«Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства», — отметил он.

Жорин подчеркнул, что речь идет о независимом исследовании, которое проводила доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Мария Шульга. Она сделала его по просьбе защиты Моргенштерна.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что комплексная психолого-лингвистическую экспертиза ГБУ «Московский исследовательский центр» выявила в клипах рэпера пропаганду наркотиков.

По ее словам, эксперты отметили, что коммуникативной целю Моргенштерна является демонстрация образа жизни с «наркотиками», «богатством» в приоритете, а также «выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению». У зрителей формируется позитивное эмоционально-смысловое отношение к наркотикам и ух употреблению. Это достигается благодаря создания привлекательных образов героев, которые употребляют такие вещества.