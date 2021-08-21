Моргенштерн пообещал заняться воспитанием своих малолетних фанатов

Рэпер Моргенштерн на одном из турниров Hardcore Fighting Championship, где он работал комментатором, ответил на упрек в развращении детей. Он признал свою безответственность и пообещал заняться воспитанием малолетних поклонников.

В дурном влиянии на детей Моргенштерна упрекнул боец Виктор Боронин. Рэпер не стал спорить со спортсменом.

«Он частично прав, я много вещей в своей жизни делал необдуманно. <…> Я осознал, что ответственен за воспитание многих детей в этой стране. <…> Осознавая это, я немножко хочу поменять вектор [творчества]. Это правда. Родителям, которым по *** (все равно — прим. ред.) на своих детей, скажу: я постараюсь вложить в них лучшее. А вы продолжайте бухать!» — заявил Моргенштерн. Его слова приводит сайт kp.ru.

На этой неделе музыкант в интервью YouTube-каналу «Руки Выше» оскорбил бойцов MMA. Он назвал спортсменов, которые его недолюбливают, остановившимися в развитии на уровне 10-летних детей людьми и призвал их срочно повзрослеть.

В конце июля журнал Fоrbеs сообщил, что рэпер стал самым успешным музыкантом в России. За 2020 год Моргенштерн заработал около 7,5 миллиона долларов, а в соцсетях у него более 17,7 миллиона подписчиков.