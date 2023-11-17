Знаменитости 17 ноября 2023, 11:02 Песков рассказал об отношении к творчеству Моргенштерна Дмитрий Песков признался, что он не поклонник творчества рэпера Моргенштерна Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слишком хорошо знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна* и не может назвать себя его поклонником. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», — отметил Песков.

Реклама

Говоря о ситуации вокруг Моргенштерна*, пресс-секретарь главы государства прокомментировал идеи музыкантов съездить с концертами на передовую, чтобы получить гарантированную возможность снова выступать в России. Представитель Кремля назвал такую постановку вопроса неуместной и невыполнимой.

По мнению Пескова, рэперу не стоит питать иллюзий. Никто не даст Моргенштерну* гарантий, что все будет хорошо, и не обеспечит стопроцентную безопасность, если гипотетически представить поездку музыканта на передовую, указал пресс-секретарь президента.

«Потому что, зная тех парней, которые там… Там парни крепкие, суровые», — резюмировал представитель Кремля.

Моргенштерн*, живущий в Дубае, ранее признался в интервью журналистке Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам рэпера, он соскучился по родине, но пока не едет туда из-за страха.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.