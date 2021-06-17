Моргенштерн решил отсудить у СБУ право посещать Украину

Российский рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ, потребовав исключить его из списка угроз национальной безопасности Украины и разрешить въезд в страну. Об этом сообщили на сайте Окружного административного суда Киева.

Киевский суд приготовился открыть производство по иску рэпера. Моргенштерн попросил признать противоправными действия СБУ по внесению его в перечень лиц, которые могут представлять угрозу нацбезопасности Незалежной. Рэпер также попросил суд отозвать постановление СБУ, согласно которому ему запрещен въезд на территорию Украины.

В СБУ ранее обосновали зачисление Моргенштерна в список угроз тем, что в своих выступлениях он пропагандирует культ насилия, жестокости и употребления запрещенных веществ.

Когда Моргенштерн узнал, что его признали угрозой на Украине, то сказал, что очень хорошо относится к жителям соседней страны. Он выразил надежду, что «важные дяди» одумаются, и он снова сможет приезжать с гастролями и давать концерты для своих украинских фанатов.

Ранее в России суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщал RТ. В Лиге безопасного интернета, которая инициировала проверку творчества рэпера, приветствовали это решение, писала «Газета.ru».