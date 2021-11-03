Моргенштерн намекнул на уход со сцены

Популярный среди молодежи певец Моргенштерн выложил на своей странице в Instagram фото с неоднозначной подписью. В результате фанаты заподозрили рэпера в уходе со сцены.

«Вернусь через 10 лет», — написал Моргенштерн.

На фото он изображен в измученном виде среди папарацци.

Источник фото: страница Моргенштерна в Instagram

Эта подпись сразу подтолкнула фанатов на мысль, что певец собирается уйти со сцены на 10 лет. Кто-то просил этого не делать, некоторые писали, что Моргенштерн хочет пойти по стопам рэпера Oxxxymiron. Но музыкант пока не прокомментировал эти слухи. Однако раньше он признавался, что хочет уйти из шоу-бизнеса и начать уделять больше времени семье.

Недавно Моргенштерн в ходе интервью в программе «Осторожно: Собчак» высказался об одном из главных российских праздников — о Дне Победы. Он сказал, что на него тратится слишком много средств. В этом ему возразили 68% опрошенных, но 22% поддержали музыканта. Он также отметил, что россиянам пора перестать жить прошлым, очень широко отмечая победу в Великой Отечественной войне.