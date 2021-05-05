Боец смешанных единоборств Джефф Монсон при обсуждении проблемы обманутых дольщиков на встрече в администрации Сочи высказывал свое возмущение по этому поводу. Об этом «360» рассказал юрист Даниил Синицын, который занимается этим делом.

«Его главный вопрос был — почему я должен сюда приезжать, что вы, сами не можете разобраться? Вопрос был задан в адрес администрации города Сочи», — сказал Синицын.

Перед тем, как Монсон приехал на встречу в мэрию, его завезли на строящийся объект, чтобы он мог оценить ситуацию с долгостроем. По словам юриста, возможно, боец MMA приехал в Сочи в первый раз.

Ажиотаж вокруг приезда Монсона может быть связан с тем, что в Сочи редко приезжают такие известные личности, предположил Синицын. Это был частный визит, указал он.

«Мы ведем дело дольщиков АК „Горизонт" и знаем достоверно, что фамилии Джеффа там и близко нет. Любой желающий может проверить и запросить выписку», — отметил юрист.

Монсон вряд ли еще раз полетит в Сочи, считает юрист. Боец при этом уже два года активно помогает разбираться с проблемами дольщиков в подмосковном Красногорске.

«Было видно, что мы отрываем его тренировки, у него свой график, и в Красногорске своя активная деятельность, он прием ведет», — отметил адвокат.

Депутат Красногорска Вера Иванова ранее сообщила «360», что Монсон не покупал квартир в Сочи и не является обманутым дольщиком.