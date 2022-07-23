Молодожены Дженифер Лопес и Бен Аффлек отправились в Париж на медовый месяц

После свадьбы актеры Дженнифер Лопес Бен Аффлек отправились в медовый месяц во Францию. Новоиспеченных молодоженов заметили на улицах Парижа.

Папарацци засняли Лопес и Аффлека, когда те гуляли по Парижу. Актер фотографировал свою жену, которая ему с радостью позировала. На фотосессию она надела белое платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta, уточнил Super.ru.

Перед вечерним походом в ресторан Le Matignon Лопес переоделась в яркий красный наряд с глубоким декольте. Ее супруг надел классический костюм. Во Францию возлюбленные приехали не одни. Фотографам удалось запечатлеть двух дочерей Аффлека от предыдущего брака.

Лопес и Аффлек познакомились еще в 2001 году. Пара планировала сыграть свадьбу через два года, но накануне торжество отменили. В 2021 году актеры возобновили свои отношения. В апреле 2022 года Аффлек сделал предложение своей возлюбленной. Разрешение властей на бракосочетание в штате Невада пара получила 16 июля. Свадебную церемонию Лопес и Аффлек решили провести в тайне от всех.