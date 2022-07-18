Лопес и Аффлек тайно поженились в Лас-Вегасе через 20 лет после помолвки

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека почти через 20 лет после помолвки. Звезда взяла фамилию мужа, сообщил TMZ.

Разрешение властей на бракосочетание в округе Кларк, штат Невада пара получила 16 июля. Свадебная церемония состоялась втайне от всех. Позднее на портале On The JLo появилась информация о свадьбе. Лопес позировала на камеру в белоснежном платье простого покроя, а Аффлек надел белый смокинг.

Вторая попытка 52-летней певицы и 49-летнего актера пожениться стала успешной. До этого звездная пара мечтала скрепить свою любовь узами брака в 2003 году. Однако в тот раз «Беннифер», как фанаты окрестили этот союз, распался.

Лопес воспитывает двоих детей от певца Марка Энтони — двойняшек Макса и Эмму. Аффлек был женат на коллеге Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих наследников — Вайолет, Серафину и Сэмюэля.