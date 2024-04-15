Знаменитости 15 апреля 2024, 11:05 Молодая жена Петросяна показала лицо новорожденной дочери Жена юмориста Петросяна Брухунова опубликовала фото новорожденной дочери Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

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Молодая жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото новорожденной дочери Матильды. Она поделилась снимком в социальных сетях.

Супруга юмориста выложила фотографию с трогательной подписью. На снимке на девочку надет необычный красный головной убор.

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«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда», — подписала снимок Татьяна.

О пополнении в семействе знаменитого юмориста стало известно в марте. Подписчики предположили, что ребенка выносила суррогатная мать. Брухунова отрицала, что воспользовалась услугами ЭКО. Однако затем косвенно подтвердила это, сообщив дату рождения дочки — 13 октября.

Больше всех новость о рождении ребенка у Петросяна шокировала его бывшую жену Елену Степаненко. Артистка даже отказалась общаться с журналистами и перестала отвечать на телефонные звонки.