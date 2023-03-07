Эксклюзив 07 марта 2023, 16:47 «Молюсь». Татьяна Тарасова заявила, что мечтает о выздоровлении Романа Костомарова Тренер Татьяна Тарасова заявила, что молится о выздоровлении фигуриста Романа Костомарова РИА «Новости»

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Семье олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выпало колоссальное испытание, рассказала «360» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она добавила, что молится за здоровье спортсмена.

«Только чтоб он жив остался. Я тоже об этом мечтаю. Мы вот все иконы выставили, молюсь», — рассказала Тарасова.

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По ее словам, она не знает подробностей состояния фигуриста.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи заявили о прогрессирующем сепсисе у Костомарова. Медики пока не могут справиться с заражением — ткани рук и ног не перестают отмирать. По данным издания, эксперты считают необходимым ампутировать конечности еще выше, чтобы остановить процесс. Сам спортсмен продолжает оставаться в реанимации, за ним постоянно наблюдают специалисты. Костомаров не может прийти в сознание окончательно — он может лишь моргнуть или приоткрыть рот, отметили журналисты.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион большую часть времени находится в сознании, однако чувствует себя морально плохо. Для работы с ним направят нейропсихолога.