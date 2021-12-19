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    19 декабря 2021, 14:31

    «Молитесь». Киркоров подтвердил, что Тарасова в больнице

    Киркоров призвал молиться за тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову

    Александр Блинов

    Филипп Киркоров призвал молиться за Татьяну Тарасову. Певец подтвердил, что заслуженный тренер по фигурному катанию, которую он заменил в жюри на шоу «Ледниковый период», пропустила съемки, так как попала в больницу. Об этом Киркоров сообщил News.ru.

    «Молитесь». Киркоров подтвердил, что Тарасова в больнице

    «Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, все будет хорошо», — сказал артист.

    О госпитализации 74-летней Тарасовой стало известно в пятницу. Представитель тренера, с которым удалось связаться «360», подтвердила, что Тарасова вынуждена была пропустить финальный выпуск «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем, но при этом она не стала отвечать на вопрос о ее госпитализации. При этом собеседница заверила, что «все в порядке», призвав «не переживать».

    Киркоров, который заменил Тарасову, председательствующую в жюри «Ледникового периода», в пятницу также призывал молиться за ее здоровье. В тот же день на странице Тарасовой в Instagram была опубликована запись от ее имени с благодарностями всем за любовь и поддержку.

    Примерно месяц назад Тарасова попадала в больницу из-за обострения головных болей, в связи с чем отменила свою поездку на Гран-при России в Сочи. Тогда она провела в больнице всего два дня.