«Молитесь». Киркоров подтвердил, что Тарасова в больнице

Филипп Киркоров призвал молиться за Татьяну Тарасову. Певец подтвердил, что заслуженный тренер по фигурному катанию, которую он заменил в жюри на шоу «Ледниковый период», пропустила съемки, так как попала в больницу. Об этом Киркоров сообщил News.ru.

«Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, все будет хорошо», — сказал артист.

О госпитализации 74-летней Тарасовой стало известно в пятницу. Представитель тренера, с которым удалось связаться «360», подтвердила, что Тарасова вынуждена была пропустить финальный выпуск «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем, но при этом она не стала отвечать на вопрос о ее госпитализации. При этом собеседница заверила, что «все в порядке», призвав «не переживать».

Киркоров, который заменил Тарасову, председательствующую в жюри «Ледникового периода», в пятницу также призывал молиться за ее здоровье. В тот же день на странице Тарасовой в Instagram была опубликована запись от ее имени с благодарностями всем за любовь и поддержку.

Примерно месяц назад Тарасова попадала в больницу из-за обострения головных болей, в связи с чем отменила свою поездку на Гран-при России в Сочи. Тогда она провела в больнице всего два дня.