Эксклюзив 21 марта 2024, 23:49 «Моя отдушина». МакSим рассказала, кто вдохновил ее на открытие школы искусств Певица МакSим заявила, что ее школа искусств — это не бизнес, а отдушина РИА «Новости»

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Создание школы искусств было для МакSим мечтой детства, навеянной мамой-преподавателем. На стриме «360» у Аксиньи Гурьяновой певица рассказала, как ей удалось реализовать эту идею и чем ее школа отличается от других подобных заведений.

Мечта по наследству

МакSим рассказала, как в детстве наблюдала за мамой, как она занимается с детьми. Мать любила их, а дети любили ее.

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«Наверное, это где-то в подкорке отложилось, может быть, по наследству передалось. Я хотела открыть музыкальную школу. Много лет», — призналась певица.

Исполнительница отметила, что мечта отошла на задний план за повседневной суетой, как «позабытая детская игрушка». Позже она вспомнила свою давнюю мечту — заниматься с детьми, развивать их в музыкальном плане, развивать ритмику и осваивать различные инструменты.

«Пусть они не будут музыкантами, но они будут широко развитыми людьми.<…> Занимаясь музыкой, мы учим себя жить». МакSим Певица, руководитель школы искусств

Личность на первом месте

МакSим заявила, что ее школа искусств изначально задумывалась отличной от других. В ней важна атмосфера.

«Каждого педагога, каждого руководителя выбирала лично. Много общались. Мне важно отношение личное к каждому ребенку, к каждой маленькой личности», — заявила собеседница Гурьяновой.

Руководитель школы отметила, что педагоги и ученики создают «общую картину», в которой объединяются танцы, вокал, актерское мастерство и ораторское искусство.

«Это такие части, которые в первую очередь направляют творческого человека, дают ему уверенность», — заявила МакSим.

Певица отметила, что задумывала сделать школу доступной для многих. Поэтому дислокация — не в элитном центре Москвы. В планах — открыть филиалы в столице, Санкт-Петербурге и Казани.

«Это не бизнес, это моя отдушина», — призналась МакSим.

Певица рассказала, что отказалась от бурной концертной деятельности из-за состояния здоровья. Перенесенный в 2021 году ковид не прошел бесследно.