Эксклюзив 21 марта 2024, 00:34 «Имею право». МакSим заявила, что больше не поедет в концертные туры Певица МакSим: здоровье не позволяет продолжать концертную деятельность

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Перенесшая тяжелую болезнь певица МакSим на стриме «360» рассказала Аксинье Гурьяновой, что не планирует продолжать концертную деятельность. Здоровье не позволяет исполнительнице ездить в долгосрочные туры.

«Так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому», — поделилась МакSим.

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Певица тяжело перенесла ковид летом 2021 года, она долгое время пролежала в коме, и ее выздоровление назвали чудом. Врачи не обещали, что она встанет на ноги, но певица не только научилась ходить заново, но и читать, говорить.

«Организм мне очень-очень в этом помог. Мой собственный потенциал», — отметила собеседница Гурьяновой.

МакSим заявила, что в ближайшее время долгосрочных концертных туров не будет, но возможно, будут выступления в отдельных городах.

«Несмотря на новую волну популярности, и сколько бы это ни было денег, сколько бы это ни стоило, я пока чувствую, что имею право поддаться этому чувству и не врать самой себе», — подчеркнула исполнительница.

МакSим заявила, что решила беречь свое здоровье ради себя, своих близких и дочек, которым «очень нужна мама».

Певица считает, что Бог зачем-то оставил ее в этом мире. Она отметила, что после болезни стала внимательнее и добрее относиться к людям.