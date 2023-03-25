Знаменитости 25 марта 2023, 17:10 «Мое сердце никогда не бывает свободным». Бузова рассказала о мужчине мечты Певица Ольга Бузова призналась, что в ее сердце живет любовь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что ее сердце всегда наполнено любовью. Характеристики своего мужчины мечты она описала в интервью изданию «7Дней».

Исполнительница хита «Мало половин» пояснила, что в ее сердце всегда живет любовь.

Реклама

«Поэтому оно никогда не бывает свободно», — сказала Бузова.

Для артистки мужчина мечты — это человек дела, а не слова. Ведущей шоу «Звезды в Африке» хочется видеть рядом с собой такого возлюбленного, который будет гореть своим делом. Для нее важно, чтобы мужчина был верен своему слову, себе и своей женщине.

«Я точно не буду с тем, кто ничем не занят, ничего не добивается. И это одна из главных характеристик. <…> Мужчина, который ценит и уважает свою женщину и знает, что значит любить», — подчеркнула Ольга.

Мужчина мечты должен быть умным и с чувством юмора, добавила звезда. Теледива также призналась в любви к Африке, где она неоднократно бывала на съемках шоу. Бузова заверила, что материк покорил ее с первого приезда и продолжает это делать до сих пор.

Певица в интервью поблагодарила соведущего шоу «Звезды в Африке» Михаила Галустяна за то, что он оберегает и обрамляет ее, «как бриллиантик». По ее словам, артист рядом с ней тоже похорошел. Бузова назвала себя и Галустяна лучшим тандемом ведущих на телевидении.