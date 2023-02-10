Криминал 10 февраля 2023, 19:49 Бывшего бойфренда Бузовой задержали за мошенничество Экс-бойфренда Бузовой рэпера Radiy подозревают в крупном мошенничестве "ВКонтакте"

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Бывшего бойфренда Ольги Бузовой рэпера Radiy задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщил сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Отмечается, что артиста задержали в его квартире в элитном жилом комплексе «Остров» сотрудники ОМОН. Экс-возлюбленный Бузовой пытался стать бизнесменом в сфере деталей для квадрокоптеров и другой техники, заняв 85% рынка.

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Следствие утверждает, что певец обогащался за счет обманутых инвесторов. Сумма ущерба не называется. Скоро ему выберут меру пресечения.

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Ранее сообщалось, что под домашний арест посадили владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову. Она обманула восемь своих знакомых на 191 миллион рублей.

В январе тоже по делу о крупном мошенничестве задержали экс главного внештатного психиатра-нарколога российского Минздрава Евгения Брюна. Его обвиняют в хищении 20 миллионов рублей у столичного департамента здравоохранения.