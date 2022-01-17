Модель-трансгендер впервые появилась на обложке Cosmopolitan

Первая модель-трансгендер появилась на обложке британской версии модного журнала Cosmopolitan. Такая возможность выпала 34-летней темнокожей модели Монро Бергдорф. Снимок она опубликовала в своем Instagram.

На фотографии модель предстала в красном платье с декольте и пышной юбкой. Волосы уложены волнами, на лицо нанесен макияж. На шее Бергдорф колье с крупными камнями.

В подписи к фотографии модель подчеркнула. что удостоилась чести стать первой женщиной-трансгендером, которая появилась на обложке журнала за всю его 50-летнюю историю.

«Огромное спасибо команде Cosmo UK за приглашение и возможность поучаствовать в этом», — написала Бергдорф.

Поклонники в комментариях стали активно поздравлять модель. Они написали, что Бергдорф это заслужила, называли ее королевой и не скрывали радости.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, подала жалобу в полицию. Женщина оскорбилась на слухи в Сети о том, что она является трансгендером. Источником порочащей информации являются сторонники ультраправых политических сил. Они заподозрили Брижит в смене пола и начали публиковать посты на эту тему в социальных сетях.