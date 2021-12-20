Жена Макрона обиделась на то, что ее считают трансгендером

Бриджит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, подала жалобу в полицию. Как сообщает издание BFM.TV, женщина оскорбилась на слухи в Сети о том, что она является трансгендером.

По информации издания, источником порочащей информации являются сторонники ультраправых политических сил. Они заподозрили Бриджит в смене пола и начали публиковать посты на эту тему в социальных сетях.

Особое возмущение Макрона вызвала публикация фотографа Тибо Далифара, который запечатлел пару на отдыхе во время катания на аквабайке. Отмечается, что Макрон и его жена подали заявление в прокуратуру Франции.

Утверждается, что на самом деле Бриджит зовут Жан-Мишель Тронье. Источник уточняет, что Тронье — девичья фамилия супруги главы государства.

68-летняя Бриджит вышла замуж за Макрона в 2007 году. Впервые она появилась с ним на публике в 2015 году.

Ранее пластический хирург Максимильян Абозин исследовал фотографии Бриджит Макрон, не найдя в них признаков смены пола. Однако он выразил мнение, что первая леди когда-то делала пластические операции на лице.