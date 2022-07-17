«Мне очень больно». Жена Птахи подала на развод

Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Нуриева рассказала, почему решила подать документы на развод с исполнителем. В своем Instagram* она написала, что музыкант на протяжении долгих лет изменял ей.

Модель отметила — она делится подробностями личной жизни с подписчиками, чтобы исключить лишние вопросы в будущем.

«Я так хотела, чтобы дочь видела любовь папы и мамы и полноценную семью, но я понимаю, что не смогу больше делать вид, что все хорошо», — написала Нуриева. Она добавила, что ей очень больно, и она не знает, как жить дальше. Вместе с тем супруга рэпера попросила подписчиков не жалеть ее.

Осенью Птаха объяснил, почему из группы Centr ушел рэпер Гуф (Алексей Долматов). По словам музыканта, в этом виновата Долматова, которая отправляла ему сообщения интимного характера.

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