Птаха впервые назвал причину ухода Гуфа из группы Centr

Рэпер Птаха рассказал, почему Гуф ушел из группы Centr. Он обвинил в этом жену рэпера Айзу, которая проявляла к нему повышенный интерес и не раз отправляла сообщения интимного характера

Его слова процитировал StarHit. Он подчеркнул, что Айза, которая в то время была женой Гуфа, не раз присылала ему интимные сообщения — он отказался их цитировать, назвав историю «слишком грязной».

«Почему Леша (настоящее имя Гуфа — прим. ред.) понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. <…> Я перестал ходить к ним в гости. Этот ее флирт меня вымораживал», — отметил Птаха.

Он добавил, что не мог никому рассказать о ситуации, потому что ему было стыдно. Птаха подчеркнул, что послал и заблокировал бы любую другую женщину, которая вела бы себя так, но Айза была его другом, что делало все хуже. Кроме того, девушка его шантажировала и требовала ответных действий. Она заявила, что Гуф снова вернется к употреблению наркотиков и сразу уйдет из группы, если узнает о ситуации.

Когда правда вскрылась, Гуф долго ругался с Айзой по телефону. Птаха подчеркнул, что понимал — он потеряет друга. Посл5 этого они выступили на совместном концерте в Москве, а затем Гуф уехал и прекратил с ним общение на восемь лет.

«Перед баттлом мы встретились, и Леша задал мне один вопрос: было у меня что-то с Айзой. Я сказал — нет. Поклялся Богом. Он улыбнулся и сказал, что так и думал», — рассказал Птаха.