Знаменитости 11 марта 2024, 18:56 «Мне обидно». Агутин признался, что его взрослая дочь не знакома с русской культурой Певец Агутин рассказал, что его взрослая дочь не знакома с русской культурой РИА «Новости»

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Леонид Агутин, звезда российской музыкальной сцены, является отцом двух детей от разных жен. Он сообщил порталу Voice, что его младшая дочь от певицы Анжелики Варум Елизавета живет в США с детства и избрала карьеру певицы.

Девушка — лидер рок-группы и поет исключительно на английском. Во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Агутин рассказал о грусти по поводу отдаленности Елизаветы от русской культуры.

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«Мне вообще обидно, что она не так хорошо знакома с русской культурой, как я бы этого хотел. Я бы с удовольствием с ней обсудил, например, Бунина, но не могу», — заявил певец.

Он высоко оценил талант дочери к рок-музыке и исполнительское мастерство, отмечая, что в России Елизавете было бы трудно найти себе применение. Главной ареной выступлений для Елизаветы являются ночные клубы, хотя у нее был опыт концертов на стадионе. Агутин считает, что этот опыт — лишь преддверие более масштабной и успешной карьеры дочери в мире музыки.

Ранее дочь Агутина и Варум раскритиковали за откровенный образ на концерте в США. Перед публикой девушка предстала в микрошортах, футболке Metallica и телесных ботфортах.