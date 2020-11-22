Сын Валерии выложил видео, посвященное полу будущего ребенка

Сын Валерии Арсений Шульгин раскрыл пол будущего ребенка. Он выложил в Instagram видео, на котором протыкает черный шар с надписью boy or girl — «мальчик или девочка».

Из шара вылетают мини-шарики и конфетти розового цвета. После этого Арсений обнимает свою жену, Лиану Волкову.

«На самом деле, вначале хотел мальчика, — подписал он ролик. — Потом, как узнал, что будет девочка — моя сладкая принцесса, — уже хотел только ее».

Шульгин — бизнесмен, младший сын певицы Валерии. Его свадьба с Волковой состоялась в августе. О том, что жена беременна, Арсений рассказал в октябре.

Предпринимателю 22 года. По его словам, в пандемию он сумел заработать миллионы на продаже термометров и медицинских масок.