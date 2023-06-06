Знаменитости 06 июня 2023, 22:09 «Мяса нет, есть только руки». Тигр едва не укусил певца Shaman в Кирове Тигр чуть не кинулся на певца Shaman после концерта в Кирове РИА «Новости»

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Тигр чуть не набросился на российского певца Shaman (Ярослава Дронова), который прославился песней «Я русский». Все произошло после выступления в Кирове, об этом исполнитель рассказал в своем Telegram-канале.

Исполнитель решил посетить подтрибунное помещение цирка, чтобы самостоятельно покормить тигров. Дрессировщик предложил Shaman погладить хищное животное. В какой-то момент один из тигров чуть не кинулся на музыканта.

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«Я не боюсь. Мяса нет, есть только руки, хотя, но мне они особо не нужны. Главное, чтобы голос был, я же не пианист», — сказал певец.

Ранее стало известно, что Shaman и спортсмен Джефф Монсон, отказавшийся от американского гражданства в пользу российского, задумались записать совместный хит. Помощник певца Антон Коробков-Землянский подтвердил, что Ярослав Дронов планирует обсудить с борцом возможное сотрудничество.