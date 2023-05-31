Знаменитости 31 мая 2023, 14:29 Shaman и Джефф Монсон задумались о записи хита о любви к России «Подмосковье сегодня»: певец Shaman и спортсмен Монсон могут записать совместный хит РИА «Новости»

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Певец Shaman (Ярослав Дронов), прославившийся песней «Я русский», и спортсмен Джефф Монсон, отказавшийся от американского гражданства в пользу российского, задумались о записи совместного хита. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».

Артист считает, что можно сделать клип с участием Монсона. Обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу идея вдохновила — он назвал ее «очень интересной» и признал, что спеть эту песню было бы «здорово».

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Как пояснили в пресс-службе Shaman, можно будет придумать историю, где он будет фигурировать вместе со спортсменом, — возможно, просто в виде любительской съемки. Не исключено, что Монсон споет «Теперь я тоже русский».

«Можно придумать какую-нибудь историю, где артист и спортсмен вместе бы спели песню „Я русский“. Но это надо делать не в виде официального релиза. <…> Например, в клубе — и снимать на телефон», — добавили в пресс-службе.

Помощник Shaman Антон Коробков-Землянский подтвердил, что Ярослав Дронов хотел обсудить с борцом сотрудничество. При этом помощник уверен, что вносить серьезные изменения в песню не стоит, поскольку хит давно живет своей жизнью и фанаты могут этого не простить.

«Это как в гимне слова вырезать или музыку», — пояснил Коробков-Землянский.

По его мнению, нужно тщательно продумать органичную идею для клипа, естественные и логичные обстоятельства встречи двух героев.