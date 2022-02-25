Мизулина попросила прокуратуру проверить данные об иностранном финансировании Юрия Дудя

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении журналиста Юрия Дудя в реестр иностранных агентов. C такой просьбой она обратилась на заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространения фейков в интернете.

По ее словам, несколько СМИ сообщили ей о наличии у Дудя иностранного финансирования. При этом о каких именно СМИ идет речь, она не уточнила.

В ходе заседания Мизулина заявила, что внутри России работает множество провокаторов и «информационные войска СБУ». «В последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране», — привел «Интерфакс» слова директора ЛБИ.

На этой неделе Юрий Дудь опубликовал пост в своем Instagram, в котором раскритиковал действия России по отношению к Украине. Пост блогера собрал больше миллиона лайков и почти 40 тысяч комментариев.

Журналист уже оказывался в центре внимания российских правоохранительных органов из-за действий Екатерины Мизулиной. Так, в конце октября Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Блогера обвинили в пропаганде наркотиков из-за его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. Проверку инициировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Москвы.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что блогер является талантливым журналистом, однако назвал штраф в 100 тысяч рублей слишком мягким наказанием за пропаганду наркотиков. Депутат подчеркнул, что Дудь должен чувствовать ответственность за свои действия и такая сумма для него как один рубль для обычного человека.