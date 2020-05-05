Миссия выполнима? Том Круз полетит в космос и снимется там в боевике

Американский актер Том Круз собирается покорить космос. И не просто в качестве туриста. Совместно с компанией Илона Маска и NASA он планирует сняться в первом боевике за пределами Земли.

«Проект станет первым сюжетным полнометражным фильмом, который будет снят в космическом пространстве», — рассказали источники американского агентства Deadline.

По их данным, новое кино не будет связано с известной франшизой «Миссия невыполнима». Пока нет и информации, кто конкретно станет режиссером картины и какая киностудия возьмется за такой масштабный проект. Все детали пока находятся в разработке и обсуждении.

А пока Том Круз занят в других фильмах и мысленно готовит себя к еще одному блокбастеру.

Артист, кстати, возглавил список самых дорогих артистов мира. Одно слово Тома Круза в кадре стоит около семи тысяч долларов. 10 секунд его работы в кадре обойдутся более чем в 205 тысяч долларов (15 миллионов рублей). Такой высокий ценник объяснили тем, что актер часто отказывается от фиксированных гонораров в обмен на процент от кассовых сборов.