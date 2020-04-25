15 миллионов за 10 секунд. Чье слово в Голливуде оказалось самым дорогим

Одно слово Тома Круза в кадре стоит около семи тысяч долларов. Из женщин самой дорогой оказалась Кэмерон Диас с показателем 4,6 тысячи долларов (больше 340 тысяч рублей) за слово — все благодаря ее роли учительницы.

Компания Casumo изучила заработки звезд, чтобы понять, сколько в среднем они получают за одно слово в кадре. У Тома Круза речь оказалась самой дорогой. Другими словами, около 205 609 долларов (15 миллионов рублей) за 10 секунд работы. Это объяснили тем, что актер часто отказывается от фиксированных гонораров в обмен на процент от кассовых сборов, пишет портал Cinema Blend.

В тройку самых высокооплачиваемых по этому признаку актеров попал также Курт Рассел, который в среднем зарабатывал 5,6 тысячи долларов, и Джонни Депп с результатом в 4,8 тысячи долларов.

Кэмерон Диас за слово платят 4,6 тысячи долларов. Несмотря на то, что актриса уже «ушла на пенсию», она все еще получает проценты с прибыли от фильма «Очень плохая училка».

Авторы исследования также нашли самые дорогие реплики в истории кинематографа. Курт Рассел за 407 слов в фильме «Солдат» получил 15 миллионов долларов, а Джулия Робертс за 685 слов в «Одиннадцати Друзьях Оушена» — 10 миллионов.