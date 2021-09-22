«Мисс Москва» показала подписчикам сына от короля Малайзии

Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина, показала своего ребенка. Пост с фотографией малыша она разместила в своем аккаунте в Instagram.

На кадрах Леон, которому сейчас три года, позирует специально для фото на однотонном фоне. На ребенке черный спортивный костюм, дутая жилетка и яркая кепка. Воеводина написала о том, как она занимается воспитанием наследника королевских кровей. Она поделилась, что учить ребенка нужно начинать максимально рано.

«При этом я за то, чтобы у детей было детство! Нельзя сильно нагружать и бесконечно заниматься», — добавила она.

Источник фото: rihanapetra / instagram

Воеводина дала свои рекомендации по поводу некоторых развивающих занятий, которые подойдут детям до трех лет. Это лепка, рисование и аппликация.

Полгода назад Оксана Воеводина жаловалась на то, что у нее начала портиться кожа. Она винит во всем уколы ботокса, в которые она раньше очень верила. Теперь модель рекомендует уделять больше внимания массажам лица и косметическим маскам.